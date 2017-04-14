Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği başlıyor



İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde 20'ncisi düzenlenecek olan 21 Nisanda başlayacak. Festivale 6 ülkeden 177 çocuk katılacak.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliğine 6 ülke ile Erzurum ve Artvin'den 177 çocuğun yanı sıra çocukları eğlendirmek için birbirinden ünlü sanatçılarda katılacak. Çocuk şenliğinde; Derya Uluğ, Doğukan Manço konser verecekken Şebnem Schaefer ile Masal Atölyesi, Niloya, Limon ile Zeytin, Harika Kanatlar, Keloğlan Masalları Müzikalleri sahnelenecek. 21-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Gaziemir ile özdeşleşen ve 7 yıldır profesyonel bir anlayışla organize edilen şenliğe bu yıl Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya ile ülkemizden Erzurum ve Artvin'den çocuklar katılacak. Şenliği 7 yıldır şarkısı, logosu ve maskotu ile marka haline getirdiklerini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Önce 'Yurtta barış, dünyada barış', daha sonra sırayla 'Çevre ve sağlık', 'Bilinçli çocuk, mutlu gelecek,' 'Eğitim ve sağlık,' önceki yıl 'Bilişim ve teknoloji,' 'Sev kardeşim,' geçen yıl da 'Barış içi dans' temalarını kullandık. Bu yılki şenliğin teması ise, 'Sanat' olarak belirlendi" dedi.

Şenliğin dünya gençleri arasında kültürel kaynaşma sağladığını, dünya barışına önemli katkı koyduğunu ifade eden Başkan Şenol, şenliğe katılan ülkelerin kültürel materyallerini Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği Kültür Evi'nde özel vitrinlerde sergilediklerini de sözlerine ekledi.

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