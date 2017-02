Gaziemir'in Altın Atletleri

71 ilden bin 314 sporcunun katıldığı U16-U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında Gaziemir Belediyesi sporcuları 2 şampiyonluk, 3 ikincilik kazandı. 60 ve 200 metrede şampiyonluk kazanan Emir İlbasan ise milli takım kampına davet edildi.



2009 yılından bu yana kazandığı başarılarla adından söz ettiren Gaziemir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün atletizm takımı, son katıldığı turnuvadan da derecelerle döndü. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun İstanbul Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonunda düzenlediği U16-U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında belediye atletleri madalyaları topladı. 71 ilden bin 314 sporcunun katıldığı müsabakalarda Gaziemir Belediyesi atletleri 2 birincilik, 3 ikincilik kazandı. U16 kategorisinde yarışan belediyenin rekortmen atleti Emir İlbasan 60 metreyi 7,65 saniyede, 200 metreyi ise 24,37 saniyede koşarak rakiplerini geride bıraktı ve şampiyon oldu, iki altın madalya kazandı. Başarılı performansıyla göz dolduran şampiyon atlet, 2024 Olimpik Hazırlık Milli Takım Kampına davet edildi.



Yıldız Bayanlar Kategorisinde yarışan Berfin Ceviz ve Şerife Uysal 4x200 metre koşusunu ikincilikle tamamlayarak şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı. Büyük Erkekler 1. Kademe Heptatlon Kategorisinde takımını temsil eden Kürşat Dağdelen de ikinci oldu. Gaziemir Belediyesi sporcuları kazandıkları madalyalarla İzmir'in turnuvanın en başarılı ili olmasına çok büyük katkı sundu.



"Gurumuzsunuz, her zaman yanınızdayım"



Başarılarıyla kentin gurur kaynağı olan sporcular turnuvadan döner dönmez Gaziemir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tuncer, kulüp yöneticileri ve antrenörleri Adnan Yahşi ile birlikte soluğu Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'un yanında aldı. Sporcuları tebrik eden Başkan Şenol, "Gaziemirimizin gurur kaynağı oldunuz" dedi. Her zaman sporcuların yanında olduğunu ve onları desteklediğini ifade eden Şenol, "Atletizm ve cimnastik tüm sporların anasıdır. Bu sporları bu yüzden çok önemsiyorum. Her zaman siz sporcularımızın yanındayım. Her türlü desteği vermeye hazırım. Başarının yolu çok çalışmaktan geçiyor. Başarılar geldikçe profesyonel kulüpler sizi transfer etmeye çalışacak. Çok çalışın, asla sporu bırakmayın. Bu yolda sonuna kadar sizin ve tüm amatör sporcularımızın yanındayım" diye konuştu. - İZMİR