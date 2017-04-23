Gaziemir Belediyesi'nden 23 Nisan Videosu
- Gaziemir Belediyesi'nden 23 Nisan videosuİZMİR - Gaziemir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması amacıyla sosyal medyada kullandığı video büyük yankı buldu.
- Gaziemir Belediyesi'nden 23 Nisan videosu
İZMİR - Gaziemir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması amacıyla sosyal medyada kullandığı video büyük yankı buldu. Atatürk'ün çocuk sevgisi temasını işleyen video, yaralı olduğu halde kameralara gülümseyen Suriyeli küçük kıza ithaf edilen kutlamayla bitiyor.
Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'nin 20. gurur yılını yaşayan Gaziemir Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına yönelik hazırladığı sosyal medya videosu büyük yankı buldu. Atatürk'ün çocuk sevgisi ile onun tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasını işleyen video, başı sargılı olduğu halde kameralara gülümseyen isimsiz Suriyeli küçük kıza ithaf edilen bir söz ve bayram kutlamasıyla sona eriyor.
"Gülümsemesi hiç solmasın"
Şenliğe bu yıl Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya ile ülkemizden Erzurum ve Artvin'den çocukların katıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Şenliğimiz, dünya barışına ve Gaziemirli ailelerin yanında kalan konuk çocukların gönüllü barış elçilerimiz haline gelmelerine hizmet ediyor. Televizyonda izlediğim Suriyeli küçük kızın o gülümsemesi beni çok etkilemişti. Umarım hayat da ona bundan sonrasında güler" diye konuştu.
(CA-