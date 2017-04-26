Gaziantepsporlu Rajtoral'ın Evinde Ölü Bulunması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un evinde ölü bulunan sağ bek oyuncusu Frantisek Rajtoral'ın cenazesi Çekya'ya gönderildi.



Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki evinde 23 Nisan'da cansız bedenine ulaşılan Rajtoral'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezinden teslim alındı.



Antalya'dan getirtildiği belirtilen araçla Gaziantep Havalimanına götürülen cenazenin, buradan uçakla İstanbul aktarmalı olarak Çekya'ya gönderileceği bildirildi.



Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezinde yapılan incelemenin ardından hazırlanan ilk rapora göre Çek futbolcunun intihar ettiği belirlenmişti.