Gaziantepsporlu Rajtoral'ın Evinde Ölü Bulunması - Çekya Başkonsolosu Opelova
- Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezi görüntüsü Özel aracın gelişi Çekya Başkonsolosu Maria Opelova'nın adli tıptan çıkışı ve gazetecilere açıklaması Çekya Başkonsolosu Maria Opelova'nın adli tıptan ayrılması GAZİANTEP - Çekya Başkonsolosu Maria Opelova, Spor Toto Süper Lig...
- Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezi görüntüsü
Özel aracın gelişi
Çekya Başkonsolosu Maria Opelova'nın adli tıptan çıkışı ve gazetecilere açıklaması
Çekya Başkonsolosu Maria Opelova'nın adli tıptan ayrılması GAZİANTEP - Çekya Başkonsolosu Maria Opelova, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un önceki gün evinde ölü bulunan Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral ile ilgili, önemli bir sporcularını kaybettiklerini ve bunun acısını yaşadıklarını söyledi. Opelova, beraberindeki Gaziantepspor Menajeri Erhan Yüksek ile Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezine geldi.