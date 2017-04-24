Gaziantepsporlu Rajtoral'ın Evinde Ölü Bulunması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da forma giyen Çek futbolcu Frantisek Rajtoral'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili olay yerinde intihar notunun bulunmadığı bildirildi.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, önceki günden bu yana Gaziantepsporlu oyuncu Fartisek Rajtoral'dan haber alınamaması üzerine Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesindeki evine girildiği hatırlatıldı.



Eve giren ekiplerin oturma odası kapısının önünde futbolcunun kemer ile asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştıkları ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:



"Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatıldı. Olay yerinde intihar notu bulunmadığı, harcamalarına ilişkin bilgi notu bulunduğu tespit edilmiştir. Ceset üzerinde yapılan otopsi işlemlerinde ilk bulgular olayın intihar olduğu işaret etmekte. Ceset üzerinden alınan numuneler, toksikolojik inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği, bu kurumdan gelecek cevaba göre kesin ölüm sebebinin belirlenerek açıklanacağını kamuoyuna duyururuz."