Gaziantepsporlu Rajtoral'ın Evinde Ölü Bulunması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da forma giyen Çek futbolcu Frantisek Rajtoral'ın evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan otopsi işlemleri sürüyor.



Merkez Şahinbey ilçesindeki Beştepe Mahallesi'ndeki evinde dün ölü bulunan Rajtoral'ın Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezinde ölümüyle ilgili hazırlanan ilk rapora göre intihar ettiği belirlendi.



Öte yandan Rajtoral'ın ölümüyle ilgili acı haberin ailesine ulaştığı, ebeveynlerinin yaşlı olması nedeniyle cenazeyi almaya gelemeyecekleri öğrenildi.



Rajtoral'ın cenazesinin konsoloslukla yapılan görüşmeler sonrasında belirlenecek ilgiliye teslim edileceği belirtildi.



Gaziantepspor'un 27 numaralı formasını terleten Rajtoral'ın cenazesinin Gaziantep Kulübünde düzenlenecek törenin ardından ambulans uçakla ülkesine gönderilmesi bekleniyor.