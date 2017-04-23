Gaziantepsporlu Rajtoral Evinde Ölü Bulundu
Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Rajtoral evinde ölü bulundu.
Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Rajtoral evinde ölü bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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