Gaziantepsporlu Rajtoral, Evinde İntihar Etti

Gaziantepspor'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Rajtoral, evinde kendini tavana asarak intihar etti.

Gaziantepsporlu Rajtoral, Evinde İntihar Etti

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral, evinde kendini tavana asarak intihar etti.

Rajtoral, komşularının şüphelenmesi ve polis çağırması sonucu evine girildiğinde tavanda asılı vaziyette bulunduğu görüldü. İntihar Gaziantepspor camiasını yasa boğdu.

23 MAÇA ÇIKMIŞTI

Rajtoral, sezon başında 500 bin Euro bonservis bedeliyle Victoria Plzen'den Gaziantepspor'a transfer olmuştu. Çek futbolcu kırmızı siyahlı formayla 23 resmi maça çıkmıştı.

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