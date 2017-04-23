Gaziantepsporlu Rajtoral, Evinde İntihar Etti
Gaziantepspor'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Rajtoral, evinde kendini tavana asarak intihar etti.
Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral, evinde kendini tavana asarak intihar etti.
Rajtoral, komşularının şüphelenmesi ve polis çağırması sonucu evine girildiğinde tavanda asılı vaziyette bulunduğu görüldü. İntihar Gaziantepspor camiasını yasa boğdu.
23 MAÇA ÇIKMIŞTI
Rajtoral, sezon başında 500 bin Euro bonservis bedeliyle Victoria Plzen'den Gaziantepspor'a transfer olmuştu. Çek futbolcu kırmızı siyahlı formayla 23 resmi maça çıkmıştı.
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