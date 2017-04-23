Gaziantepsporlu İntihar Eden Futbolcu Frantisek Rajtoral Kimdir, Rajtoral Öldü Mü

Türk futbolunda şok… Gaziantepsporlu Çek futbolcu Frantisek Rajtoral evinde ölü olarak bulundu!

Gaziantepspor'a sezon başında transfer olan 31 yaşındaki sağ bek Rajtoral, akşam antrenmanına katılmayınca futbolcu arkadaşları tarafından arandı. Arkadaşların merak edip evine gitmesiyle birlikte üzücü haber ortaya çıktı.

Gaziantep'in Şahinbey semtindeki Antepia sitesinde oturan Rajtoral, polisin çağrılıp evine girilmesiyle tavanda asılı vaziyette bulundu.

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl yaptığı ilk açıklamada, "Rajtoral çok şen, çok düzgün, süper bir çocuktu. Hiç problemi yoktu. Neden yaptığını ben de bilmiyorum çok üzüldüm" dedi.

Şok intihar sonrasında Maraton programında yorumculuk yapan Tümer Metin, Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile mesajlaşarak bilgi aldı. Uygun, şokta olduklarını ve tüm takımın ağladığını söyledi.

FRANTISEK RAJTORAL KİMDİR?

12 Mart 1986 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Pribram şehrinde doğan Frantisek Rajtoral, futboluna 2003 yılıdan doğduğu şehrin takımında başladı.

2005 yılında Banik Ostrava'ya transfer olan Rajtoral, 4 sezon sonra Viktoria Plzen'e imza attı. 2013-2014 sezonunun devre arasında Bundesliga ekibi Hannover'e kiralanan Çek futbolcu, yarım sezon sonrasında yeniden Plzen'e geri döndü.

31 yaşındaki sağ bek oyuncusu sezon başında ise Gaziantepspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Rajtoral bu sezon Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 karşılaşmada forma giydi.

Ayrıca Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda 13 kez görev alan Rajtoral, alt yaş kategorilerinde de toplam 30 kez forma giydi.