Gaziantepsporlu Ghilas'ı Hırs Bastı

Gaziantepspor'un Cezayirli yıldızı futbolcusu Nabil Chilas'ın antremandaki hırslı görüntüsü teknik heyeti sevindirdi.



Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Gaziantpepsor'da Cezayirli forvet Nabil Ghilas'ın antrenmandaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti sevindirdi. Ligde 10 maçtır gol yollarında suskun kalan 26 yaşındaki oyuncu, Adanaspor karşılaşmasında hem gol yollarındaki suskunluğunu bozmak hem de kırmızı-siyahlıların 9 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor. - GAZİANTEP