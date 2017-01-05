Gaziantepspor'un Yeni Transferi İlk Antrenmana Çıktı

Gaziantepspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıktı.



Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Gaziantepspor, ikinci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı ekip sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Sefa Yılmaz ile anlaştı. Alanyaspor'dan ayrılan 26 yaşındaki forvet yeni takımıyla Antalya'daki kampta ilk idmana çıktı. Sefa Yılmaz Alanyaspor ile ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 9 maça çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. - GAZİANTEP