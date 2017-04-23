Gaziantepspor'un Milli Oyuncusu Intihar Etti

Gaziantepspor'un milli futbolcusu Frantisek Rajtoral, kendini iple kalorifer tesisatına asarak intihar etti, Çek futbolcunun cenazesi morga kaldırıldı. Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Küçükkızılhisar Mahallesinde evi bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan Gaziantepsporlu oyuncu Rajtoral'dan uzun süre haber alamayan komşuları şüphe üzerine güvenlik güçlerinden yardım istedi. Olay yerine jandarma ekipleri, oyuncunun, kendini kalorifer tesisatına iple astığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri milli oyuncunun öldüğünü belirlemesi üzerine futbolcunun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



İntihar nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Mehmet Bulut/İHA)