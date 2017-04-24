Gaziantepspor'un İntihar Eden Futbolcusu, Kronik Yorgunluk Sendromu Hastasıymış

Gaziantepspor'un intihar eden futbolcusu Rajtoral'in Kronik Yorgunluk Sendromu'ndan muzdarip olduğu tespit edildi.

DOKUZ YILLIK HASTALIK

Banik Ostrava forması giydiği 2008'de ilk olarak bu hastalığın teşhisi konulduğu, Viktoria Plzen'de top koşturduğu 2014 yılında da kronik yorgunluk sendromu sıkıntısı çektiği belirlendi. Çekya'da son dönemde bir çok önemli sporcunun aynı hastalığa yakalandığı, tenisçi Radek Stepanek ve bir diğer tenisçi Nicole Vaidisova ile buz hokeyci Milan Hnilicka'nın bunlardan sadece birkaçı olduğuna dikkat çekildi.

KOLAR TAKIMDAN AYRILMIŞTI

Skorer'in haberine göre; 31 yaşındaki futbolcunun intiharında Gaziantepspor'un bir diğer Çek futbolcusu Daniel Kolar ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmasına da dikkat çekiliyor. 31 yaşındaki Kolar'ın gidişiyle Rajtoral'in Gaziantep'teki yalnızlık hissinin artmış olabileceği vurgulanıyor. Kız arkadaşıyla geçtiğimiz yıl ayrılan Rajtoral, eylül ayında Türkiye'ye gelirken 'Şimdi tek sevgilim Kolar' diye espri yapmıştı.