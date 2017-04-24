Gaziantepspor'un Çek Futbolcusu Intihar Etti

Gaziantepspor'un defans oyuncusu Frantisek Rajtoral'ın, kendisini evindeki kalorifer borularına pantolon kemeriyle astığı belirlendi. Rajtoral'ın borçlarının da yazılı bulunduğu Çekçe yazdığı not jandarma tarafından tercüme edildi. Yapılan tercümede kağıtta, Rajtoral'ın borçlarının yer aldığı liste olduğu ortaya çıktı. Rajtoral'ın, 3 gün önce kente gelen ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile ayrıldığı da öne sürüldü.