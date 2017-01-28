Gaziantepspor, Trabzon Deplasmanında

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, yarın konuk olacağı Trabzonspor'u yenerek, 8 haftalık mağlubiyet serisine son vermeyi amaçlıyor.



Trabzonspor'un ilk kez resmi maça çıkacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Ligde çıktığı son 8 müsabakada da mağlup olan Gaziantep ekibi, bir maç eksiğiyle puan sıralamasında sonuncu durumda bulunuyor. 11 puanı olan kırmızı-siyahlılar, Karadeniz ekibini yenerek, kötü gidişe "dur" demek istiyor.



Trabzon'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde ilk lig maçına çıkacak Gaziantepspor'un geçen hafta İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşması ertelenmişti.



Sakat veya kart cezalısı oyuncusu bulunmayan Gaziantepspor'da, teknik heyetin görev vermesi halinde yeni transferlerden kaleci Paulo Victor Vidotti ile Thiam Khaly görev alabilecek.