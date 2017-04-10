Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun: "8 Maçta 5 Galibiyete Ihtiyacımız Var"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kalan 8 maçta 5 galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.



Uygun, Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonraki her maçın final niteliğinde olduğunu ve kazanarak üst sıralara tırmanmak istediklerini dile getirdi.



En alt sıradan kurtulmuş olmalarına rağmen henüz düşme potasından çıkamadıklarını ifade eden Uygun, o yüzden biraz daha özveri, destek ve çalışmaya ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.



İyi bir takım olduklarını ve bunu bazı maçlarda ispatladıklarını anlatan Uygun, bu hafta ertelenen maç kapsamında Gençlerbirliği gibi güçlü ve dirençli bir takıma karşı oynayacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"İlhan başkanın vefatı nedeniyle oynayamadığımız bir maçı oynayacağız. Eski haftanın maçı olması sebebiyle Thiam, Ben Hatıra, Victor ve Marcinho gibi takımın 4 kilit ismi oynamayacak ama bunların yerine diğer arkadaşlarımızla oynayıp, karşılaşmayı kazanmak ve puanımızı 25'e çıkarmak istiyoruz."



Kısa sürede futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak demoralize oldukları ortamdan kurtulmaya çalışacaklarını aktaran Uygun, "Önümüzde 8 maçımız var, 5 galibiyete ihtiyacımız var. Bu süreç içerisinde rakiplerimizin de kazanabileceğini düşünerek hareket etmeliyiz. Her maça final gibi hazırlanıp, 5 maçı kazanmak istiyoruz." dedi.



Uygun, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan kötü tezahürata değinerek, Gaziantepspor'a gelirken taraftara güvendiğini, onlarla beraber bu işi başarabileceğine inandığını belirtti. Fakat maalesef taraftarın içerisinde kulübün ligden düşmesini isteyen art niyetli bir kesimin bulunduğunu savunan Uygun, yapılan küfürlü tezahüratların takımı demorolize ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bunun akabinde de başarısızlık geliyor. Dikkat ediyorsanız dışarıda kazanıp, evimizde yeniliyoruz. Bunun problemlerini yaşıyoruz. Anlamış değilim, bu takım şehirde yaşayan herkesin ortak değeri. Edilen küfürlere baktığımız zaman hadsizlik, eziklik ve acizlik diz boyu. Ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Bunun adı taraftarlık olamaz. Polis zaten o konuda işlem başlattı, bazı kişilerle ilgili işlem başlattı. Spor kardeşliktir, barıştır, sevgidir. Neticede spor yapıyoruz, düşme de olabilir kalkma da... Bu takım ben geldiğimde zaten düşmüştü. Şampiyonluğa oynuyordu da ben mi sonuncu sıraya getirdim? Sonuncuyduk, şimdi düşmeden kurtulma ümidimiz var."



Tazminatı Suriyelilere bağışlayacak.



Ümitlerini kırmak isteyenlerin bulunduğuna işaret eden Uygun, bir camiayı etkileyecek şekilde yapılacak olumsuzlukların takımın düşmesini kolaylaştırabileceğini belirtti.



Uygun, Aytemiz Alanyaspor maçında futbolcusu Barış Yardımcı'ya yönelik yapılan kötü tezahüratın hatırlatılması üzerine, "Neyin peşindesiniz, anlamıyorum. Bu takımı kurtarmak için tek bir amaç uğruna savaşıyoruz. Bu yapılanlardan sonra ne oluyor, kim karlı çıkıyor. Sağduyulu olmak istiyoruz. Barış'a küfredenleri önce yanındaki taraftarların susturması gerekiyor. Önce saygılı olmalıyız. Ne istiyoruz? Bir taraftar, Kocaelispor, Göztepe, Eskişehirspor, Ankaragücü, Konyaspor gibi olmalı. Kendi takımına sahip çıkan olmalı taraftar. Taraftarlık takımının en kötü durumunda sahip çıkmaktır. Evde hanımına söz geçiremeyen adamın, twitterında instagramında harbi delikanlılık var. 100 tane adamı mahkemeye verdim. Twitter'i olan twitter'den yazıyor, olmayan trip atıyor. Böyle bir sevgisizlik olmaz." diye konuştu.



Aytemiz Alanyaspor maçında kötü tezahüratta bulunan 4 kişi hakkında işlem başlatıldığını, diğer davaların ise önceye yönelik olduğunu anlatan Uygun, şunları kaydetti:



"Onlardan gelecek parayı ne yapacağım? Hiçbirinin parasına ihtiyacım yok çok şükür. Ben kitap yazıyorum, oradan gelecek 1,5 milyon lirayı da Mehmetçik Vakfına, şehit polis ve asker çocuklarımızla 15 Temmuz'da şehit olan kahramanlarımızın çocuklarının eğitimine bağışladım. Buradan gelecek parayı da Suriyeli kardeşlerimizin giderleri için vereceğim. Küfreden arkadaşlarına soruyorum, aynısı size yapılsa ne yaparsınız? Bunların arasında makam sahibi olanlar da var. Söylenecek çok şey var ama daha fazla bir şey söylemek istemiyorum."



Antrenmandan notlar



Gaziantepspor, ligin 18. haftasında yapılması planlanan ancak merhum başkan İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen maçın hazırlıklarına Celal Doğan Tesislerinde başladı.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdmanı, kaleci Vitor ile İlhan Parlak takımdan ayrı düz koşu yaparak tamamladı