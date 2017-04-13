Gaziantepspor Taraftarları, Kendi Hocaları İçin 'Şikeci Bülent' Tezahüratı Yaptı

Gaziantepspor, erteleme maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Gençlerbirliği, Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 69. dakikada Serdar Gürler kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig'de puanını 36'ya çıkarırken, Bülent Uygun'un çalıştırdığı Gaziantepspor 22 puanda kaldı.

BÜLENT UYGUN'A ŞOK TEZAHÜRAT!

Gaziantespor tribünleri kendi teknik direktörleri Bülent Uygun için 'Şikeci Bülent' tezahüratını yaptı. Teknik Direktör Bülent Uygun taraftarlara herhangi bir karşılık vermese de tecrübeli teknik adamın oldukça sinirlendiği gözlerden kaçmadı.

"BEN OYUNCULARIMA İNANIYORUM"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gençlerbirliği maçının ardından yayıncı kuruluşa mücadeleyi değerlendirdi.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Tabii futbolcularda belli stres var. İç saha da stres yapıyorlar. Önemli avantajımızı kaybettik. Dün dünde kaldı. Maç içerisinde Musa'ya yapılan faulu göremiyor Mete, korneri göremiyor. %100 2 net poziyonumuz vardı. Aynısını Bursa'da Barış yaptı ve kaybettik. Çok avantaj kaybettik. Ben geldiğimde puan farkı 11'di herkes için düşmüş bir Gaziantespor vardı, şimdi 4 puan fark var ben oyuncularıma inanıyorum."