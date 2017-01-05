Gaziantepspor Taraftarı Yeni Stadı Bekliyor

Gaziantep Taraftarlar Derneği Başkanı İrfan Karakuzulu, "Yeni stadın yetişmeyeceği söylentisi üzerine Kulübümüz gerekirse ikinci yarının maçlarını Mersin'de oynayabileceğini söylüyor. Böyle bir şey olursa takımı yalnız bırakmayız." dedi.



Karakuzulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatı biten yeni stadyumun, ligin ikinci yarısının ilk maçına yetişmeyeceğinin bildirildiğini belirtti.



Yeni stadın yetişmeyeceği söylentisi üzerine Kulübün gerekirse ikinci yarının maçlarını Mersin'de oynayabileceğini söylediğine işaret eden Karakuzulu, "Böyle bir şey olursa takımı yalnız bırakmayız. Kendi evimizde yapmamız gereken maçların Mersin'de oynanmasının elbette ki takım açısından zorlukları olacak. Gaziantepspor yönetiminin bu yönde alacağı kararı da destekliyoruz. Çünkü Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın zemini futbol oynamaya müsait değil. Ligdeki durumumuz itibariyle artık yeni stada geçmemiz şart." diye konuştu.



Sosyal medyada kampanya



Karakuzulu, taraftarların sosyal medya hesapları üzerinden "#GaziantepArenaArtıkAçılsın" etiketiyle kampanya başlattığını anımsatarak, "Zemin sorunu nedeniyle ilk yarıda ciddi sıkıntılar yaşadık. Artık yaşanacak sorunların veya hataların takım adına geri dönüşü olmayacak. Gaziantepspor Mersin'e gitmek zorunda kalırsa, taraftar olarak bizler de her maç için otobüsler kiralayıp Mersin'e gitmeye hazırız." ifadesinde bulundu.



Gençlik27 Tribün Lideri Hasan Günoğlu ise yeni stadyumu bir grup taraftarla gezme imkanı bulduklarını ve stattaki işlemlerin bitirildiğinin kendilerine söylendiğini vurguladı.



Sadece koltuk numaralarının takılmadığının kendilerine iletildiğini aktaran Günoğlu, şunları dile getirdi:



"Bu kadar küçük bir işlem için takıma stadyumun açılmamasını anlamamız mümkün değil. 1-2 günde bitebilecek bir iş için takımın yeniden Tevfik Sırrı Gür Stadı'na gönderilmesini istemiyoruz. Eğer yeni stadyum açılmazsa taraftarlar olarak Mersin'e gitmeye hazırız. Arkadaşlarımızla da görüştük, ilk maç olan Antalyaspor karşılaşmasına 10 bin kadar taraftar Mersin'e gitmeye hazır."