Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Sefa Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1990 doğumlu Sefa Yılmaz'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekibin renklerine bağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Sefa Yılmaz'a hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak görev yapan Sefa, 9 lig maçında görev alıp, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
Gaziantepspor, Sefa Yılmaz'ı Kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Sefa Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Sefa Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
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