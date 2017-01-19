Gaziantepspor-Osmanlıspor: 2-0 (Ziraat Türkiye Kupası)





STAT: Gaziantep Stadyumu



HAKEMLER: Çağatay Şahan (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Mehmet Metin (xxx)



GAZİANTEPSPOR: Erten (xxx)- Pedroso (xxx), Şenol (xxx), Doğanay (xxx), Orkan (xx) (Dk.63 İlhan xx), Kislyak (xxx), Muhammet (xx) (Dk.68 Alpay xx), Mosquera (xxx), Rajtarol (xx), Sefa (xxx), Kolar (xx) (Dk.63 Mota xx)



OSMANLISPOR: Hakan (xx)- Koray (x), Aykut (xx), Mehmet (xx), Erdal (x) (Dk.46 Regattin xx), Prochazka (xx), Rusescu (xxx), Delarge (x) (Dk.46 Umar xx), Musa (xx), Numan (xxx), Maher (x) (Dk.67 Koulossa xx)



GOLLER: Dk.5 Kolar, Dk.84 Doğanay (Gaziantepspor)



SARI KARTLAR: Prochazka, Koray, Musa (Osmanlıspor)



ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu'nda Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, aynı ligde mücadele ettiği Osmanlıspor'u sahasında 2-0 mağlup etti.



5'inci dakikada Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta çizgide kaleci Hakan'dan dönen topu önünde bulunan Kolar, ayağının tersiyle vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.



14'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Rucescu, bekletmeden vurdu. Kaleci Hakan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



56'ncı dakikada Umar'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Numan'ın vuruşunda top yan ağlardan az farkla auta çıktı.



79'uncu dakikada sağ kanattan hareketlenen Mosquera'nın ortaladığı top ceza sahası içerisinde boşta kaldı. Top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.



84'üncü dakikada sol kanatta ortalanan topla buluşan Doğanay, çalımlayarak ceza sahasına girdi ve bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



Karşılaşma Gaziantepspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Gaziantepspor bu skorla gruptaki puanını 9'a yükseltti.



- Gaziantep