Gaziantepspor Muhtemel Kadrosu
GAZİANTEPSPOR: Gökhan- Elyasa, Pedreso, Barış, Abdulkadir, Şenol, Reis, Fatau, Sefa, Kislyak, GhilasSAKAT: AnganCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP üst: 35.00 TL, VIP alt: 10.00 TL, Maraton ve kale arkası: 10.00 TL, Misafir takım: 10.00 TL---------------------------------------------------------
GAZİANTEPSPOR:
Gökhan- Elyasa, Pedreso, Barış, Abdulkadir, Şenol, Reis, Fatau, Sefa, Kislyak, Ghilas
SAKAT: Angan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP üst: 35.00 TL, VIP alt: 10.00 TL, Maraton ve kale arkası: 10.00 TL, Misafir takım: 10.00 TL
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