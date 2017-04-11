Gaziantepspor Muhtemel Kadrosu

GAZİANTEPSPOR: Gökhan- Elyasa, Pedreso, Barış, Abdulkadir, Şenol, Reis, Fatau, Sefa, Kislyak, GhilasSAKAT: AnganCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP üst: 35.00 TL, VIP alt: 10.00 TL, Maraton ve kale arkası: 10.00 TL, Misafir takım: 10.00 TL---------------------------------------------------------

Gaziantepspor Muhtemel Kadrosu

GAZİANTEPSPOR:

Gökhan- Elyasa, Pedreso, Barış, Abdulkadir, Şenol, Reis, Fatau, Sefa, Kislyak, Ghilas

SAKAT: Angan

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI:  VIP üst: 35.00 TL, VIP alt: 10.00 TL, Maraton ve kale arkası: 10.00 TL, Misafir takım: 10.00 TL

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