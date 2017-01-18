Gaziantepspor Kupada Moral Arıyor

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta yenilen Gaziantepspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. haftasında yarın Osmanlıspor'u ağırlayacak.



Gaziantep Arena'da saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Çağatay Şahan yönetecek.



Ligde zor günler geçiren, puan cetvelinde 18. ve son sırada bulunan Gaziantepspor, kupa mücadelesini kazanıp moral bulmaya çalışacak.



Grupta ilk maçında Osmanlıspor'a 2-1 yenilen Gaziantep ekibi, ikinci maçında Şanlıurfaspor'a 3-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Kırklarelispor'u 2-0 yenen kırmızı-siyahlılar, kupada son olarak Kırklareli ekibi karşısında deplasmanda 4-0 kazandı.



Osmanlıspor'un 9 puan ve averajla lider durumda bulunduğu A Grubu'nda, Gaziantepspor 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



Gaziantep ekibinde, lisans işlemleri tamamlanan yeni transferler Wallace Reis da Silva, Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ve Yoiver Gonzalez, Osmanlıspor maçında görev alabilecek. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen futbolculardan Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz, Süper Lig'deki Antalyaspor maçında forma giymişti.