Gaziantepspor Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl, "Kimsenin bir diğerini ötekileştirmediği, küçük görmediği ve dışlamadığı bir ülke için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.



Kulüp Başkanı Kızıl, yeni yıl mesajı başlığıyla kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2016 yılında yaşanan acıların, terör olaylarının ve demokrasiye kast eden hain darbe girişiminin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.



Yeni yılda birlik ve beraberlik içinde, millet ve güvenlik güçleriyle her türlü oyuna karşı vatana ve bayrağa sahip çıkma kararlılığının gösterilmesi gerektiğini ifade eden Kızıl, "15 Temmuz gecesi milletimizin ortaya koymuş olduğu birlik beraberlik ruhunu kaybetmemeli, kimsenin bir diğerini ötekileştirmediği, küçük görmediği ve dışlamadığı bir ülke için çalışmalıyız. Tarihe yön veren bu milletin nesli olarak tüm İslam alemi ve dünya için bir şeyler yapma gücüne sahip olduğumuzu, gerçek huzur ve ebedi barışın teminatı olacak tek gücün Türkiye olduğunu unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Kızıl, yeni yılın Türkiye ve insanlık için huzur, barış, mutluluk ve başarılar getirmesini diledi.