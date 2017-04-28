Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'da teknik direktör Bülent Uygun, takımı kümede bırakmak için gayret ettiğini söyledi.



Bülent Uygun, golsüz sonuçlanan Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, kazanmak için sahaya çıktıklarını, ancak karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Malum, yaşadığımız süreç kolay değil. Belki de bu takım en zor süreci yaşıyor. Özel değer verdiğimiz bir kardeşimizi kaybetmemiz, 3- 4 gün boyunca uyuyamayan oyuncular, zamanında şehrimize yaşanan kötü olaylar ve bunlarla birlikte herkes Gaziantepspor ile gurur duyuyor. Ama gurur duymayanlar da var. Bugün baktığınızda 95'inci dakikada da kazanabilirdik. Bir puan aldık ama lige beş hafta var. Ben inanıyorum. Bu kadar sıkıntıya, hainliğe rağmen futbolcu kardeşlerimle başarmaya çalışıyorum, gayret ediyorum ama bu takım sadece Bülent Uygun'un değil. Sadece başsağlığı dileyenler, dilemeyenler de var. Bu yaşadıklarımıza inanamıyorum. Takımımla da gurur duyuyorum. Soyunma odasında ağlayan oyuncularım var. Yaşadıkları bu kadar büyük olaylara rağmen futbolcularım adamlıklarını gösterdiler. Kaybedenler utansın. Bu takımı kümede bırakmak için çalışacağım."



Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Zoran Barisic ise, karşılaşmadan bir puanla ayrılmayı hedeflediklerini ve bunu da başardıklarını ifade ederek, "Güzel bir mücadele oldu. İki takım da buradan bir puanla ayrılıyor. Gol pozisyonlarımız da vardı, atamadık. Buradan bir puanla dönmeyi hedefliyorduk, onu da başardık" diye konuştu.