Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor: 0-0
STAT: Gaziantep Kalyon ArenaHAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Baki Tuncay Akkın (xxx), Erdinç Sezertam (xxx)GAZİANTEPSPOR: Victor (xxx)- Pedroso (xxx), Kangwa (xx) (Dk.46 Muhammet xx), İlhan (xxx), Reis (x) (Dk.46 Elyasa xx), Barış Yardımcı (xxx), Iyane (xxx), Fatau (x) (Dk.
STAT: Gaziantep Kalyon Arena
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Baki Tuncay Akkın (xxx), Erdinç Sezertam (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Victor (xxx)- Pedroso (xxx), Kangwa (xx) (Dk.46 Muhammet xx), İlhan (xxx), Reis (x) (Dk.46 Elyasa xx), Barış Yardımcı (xxx), Iyane (xxx), Fatau (x) (Dk.77 Sefa x), Marcinho (xxx), Musa (xx), Ghilas (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet (xxx)- Gaman (xxx), Ceyhun (xxx), Dany (xxx), Latovlevici (xx), Poko (xx), Barış Başdaş (xx), Zec (xx) (Dk.84 Yatabare), Seleznov (xx), Tanase (xxx) (Dk.85 Skulason), Bliznichenko (xx) (Dk.75 Lazarevic x)
SARI KARTLAR: Musa, Ghilas, Fatau (Gaziantepspor), Seleznov, Poko, Barış, Lazarevic, Latovlevici (Kardemir Karabükspor)
SPOR Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor ile 0-0 berabere kaldı. Konuk takım Kardemir Karabükspor takımı, seremoniye geçen hafta evinde intihar eden Gaziantepspor'un Çek oyuncusu Frantisek Rajtoral için ellerinde 'Başınız sağolsun' yazılı pankartla çıktı. Ayrıca karşımaşma öncesi Rajtoral için saygı duruşunda bulunuldu.
9'uncu dakikada Marcinho'nun serbest vuruşunda topa yükselen İlhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
30'uncu dakikada İlhan'ın ara pasıyla topla ceza sahasına kadar ilerleyen Ghilas'ın sol ayakla vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
41'inci dakikada Tanase'nin korner atışında penaltı noktasına kadar çıkan kaleci Victor, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
49'uncu dakikada Barış'ın ortasıyla kale önünde topla buluşan Marcinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak sekip auta çıktı.
52'inci dakikada ceza sahasına giren Barış'ın arka direğe ortasında Ghilas'in vole vuruşunda top, auta çıktı.
59'uncu dakikada Bliznichenko'un serbest vuruşunda topa yükselen Seleznov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
67'nci dakikada İlhan Parlak'ın ortasında Ghilas, topu kafasıyla Marcinho'ya gönderdi. Marcinho'nun vuruşunda top kaleci Ahmet'te kaldı.
73'üncü dakikada Tanase'nin ortasında, Zec'in penaltı noktasından vuruşunda top, kaleci Victor'da kaldı.
89'uncu dakikada ceza sahasında Yatabare'nin pasıyla kale önünde topla buluşan Lazarevic bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.
Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
- Gaziantep