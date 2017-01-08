Gaziantepspor, Gremio'dan Wallace Reis ile Anlaştı

Devre arasında kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Gaziantepspor, aradığı ismi Brezilya'da buldu. Gaziantep ekibi, Brezilya takımı Gremio'da oynayan Wallace Reis ile anlaşma sağladı.

İMZAYA GELİYOR

Brezilya basının haberine göre Gaziantepspor, Wallace için Gremio'ya 350 bin Euro ödeyecek. Futbolcunun Pazartesi günü imza için Türkiye'ye geleceği ve 1.5 yıllık sözleşme yapacağı belirtiliyor.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Gremio'da 14 maça çıkmıştı. Reis, kariyerinde 227 maça çıkarken 10 gol attı, 2 de kırmızı kart gördü.