Gaziantepspor: "Gençlerbirilği'ni Yenmek İstiyoruz"

GAZİANTEPSPOR teknik direktörü Bülent Uygun, çarşamba günü sahalarında Gençlerbirliği ile oynayacakları erteleme maçından galip ayrılmak istediklerini söyledi.



Kırmızı siyahlı takım, Bülent Uygun nezaretinde Celal Doğan Tesisleri'nde bir antrenman yaptı. Bülent Uygun, antrenman sırasında yapqtığı açıklamada Aytemiz Alanyaspor'a kendi evlerinde 3-2 kaybettikleri maçı değerlendirdi. Yenilgiye rağmen bütün ümitlerinin bitmediğini kaydeden Uygun, şunları söyledi:



"Bütün maçlar şu anda bizim için final maçı niteliğinde. Kazanarak yukarılara tırmanmak istiyoruz. En alttan kurtulmuş durumdayız ama halen düşme potasındayız. Bunun için biraz daha desteğe ve şansa ihtiyacımız var. İyi bir takımız, iyi bir takım olduğumuzu Kayserispor ve Osmanlıspor deplasmanlarında gösterdik. Ama içeride yaşadığımız bazı sıkıntılar var. Çok güçlü bir takımla oynayacağız. Bugün Türkiye'de ki borcu olmayan 3-4 takımdan birisi. Rahmetli İlhan Cavcav'ın eseri olan çok önemi olan bir kulübe karşı mücadele edeceğiz. Rahmetli İlhan başkanımızın vefatından dolayı ertelenen bir maç. O dönemde olmayan ve sonra kadroya kattığımız, Ben Hatira, Marcinho, Victor, Thiam gibi 4 oyuncumuzdan yoksun olarak sahaya çıkacağız. Oynamayan arkadaşların yerine oynayan arkadaşlarla beraber maçı kazanarak 25 puana çıkmak ve yakın rakiplerimizle olan puan farkını kapatmak istiyoruz. Şu anda 8 maçımız var. Bu maçların 5'ini kazanmak için sahaya çıkacağız."



? - Gaziantep