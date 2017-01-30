Gaziantepspor Eski Mazisini Arıyor

Bir dönem UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de sergilediği performansın yanı sıra Türk futboluna kazandırdığı yıldız futbolcularla da Anadolu'nun parlayan yıldızı olan Gaziantepspor, bu sezon sergilediği kötü performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatıyor.



Sezona İsmail Kartal ile başlayan Gaziantep ekibi, kendi sahasında Osmanlıspr, Bursaspor ve Trabzonspor gibi takımları mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak kırmızı-siyahlı ekip, Osmanlıspor galibiyetinin ardından çıktığı 4 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılınca İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Takımın başına İbrahim Üzülmez'in gelmesiyle yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen Gaziantep ekibi, Üzülmez ile çıktığı 3 maçta da istediği sonuçları alamadı.



Süper Lig'in 18. haftasında oynanması gereken ancak Gençlerbirliği Kulübün başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen Gençlerbirliği maçının ardından kırmızı-siyahlılarda teknik direktör krizi patlak verdi. Galatasaray maçı sonrası takımın başına getirilen İbrahim Üzülmez, yönetimden istediği transferler gerçekleşmeyince Gaziantepspor yönetimiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



9 maçta '0' çekti



Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in ardından daha önce de takımın başında görev yapan Bülent Uygun göreve getirildi. Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta dün Trabzonspor'a 4-0 yenilen Gaziantepspor, taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Güneydoğu temsilcisi, Osmanlıspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından çıktığı son 9 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak sıfır çekti. Gaziantepspor, geride kalan maçlarda puan ya da puanlar elde etmezse 1989-1990 sezonunda yükseldiği Süper Lig'e 28 yıl aradan sonra veda edecek.



Taraftarlar yönetimi istifa davet etti



Süper Lig'de mağlubiyet serisini 9 maça çıkaran Gaziantepspor'da taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Gaziantepspor'a gönül vermiş taraftarlar, yönetimin yaptığı transferleri yanlış bulurken, hafta içinde İbrahim Üzülmez'in yerine takımın başına getirilen Bülent Uygun'a da dün oynanan Trabzonspor maçında tepki gösterdi. - GAZİANTEP