Gaziantepspor Deplasmanı Seviyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, deplasmanda gösterdiği başarılı grafikle ligde kalma umutlarını sürdürdü.



Ligin geride kalan 28 haftasında 25 puan toplayarak 16. sırada bulunan Gaziantep ekibi, kendi evinde başarı grafiğini yakalayamadı.



Kendi evindeki son puanını ligin 22. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe maçında 1-1'lik beraberlikle elde eden kırmızı-siyahlılar, sonrasında sahasında puana hasret kaldı. Daha sonra taraftarı önünde çıktığı Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarından puansız ayrılan Gaziantepspor, deplasmanda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.



Dış sahadaki son 3 maçında 9 puan alan Gaziantep ekibi, ligin 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile kaşılaşıp 4-3 galibiyete uzandı. Ardından Osmanlıspor'u 2-0, Atiker Konyaspor'u da 2-1 yenen Gaziantep ekibi, deplasmandaki başarısıyla ligde kalma yolundaki umutlarını sürdürdü.