Gaziantepspor'dan Rajtoral'a Son Görev

Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantepspor'un önceki akşam intihar eden oyuncusu Frantisek Rajtoral için Gaziantep Kalyon Arena Stadı'nda veda töreni düzenlendi.



Gaziantepspor'un milli futbolcusu Frantisek Rajtoral, intihar etmesinin ardından Gaziantepspor Kulübü futbolcusu için Gaziantep Kalyon Arena'da veda töreni düzenledi. Çek oyuncunun cuma günü oynanacak olan Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları sırasında pazar günü yapılan antrenmana gelmediği fark edilmesi üzerine takım arkadaşları Rajtoral'ın kaldığı evine gitmiş ve evinde ölü olarak bulunmuştu. Neden intihar edildiği hakkında kesin açıklama yapılmamasına rağmen Teknik Direktör Bülent Uygu'nun oyuncusunun 2008 bu yana tükenmişlik sendromu hastası olduğunu ve yalnızlıktan böyle bir durumun olacağın söylemişti.



Bunun üzerine Gaziantepsporlu yöneticiler hayatını kaybeden futbolcusu için bir anma töreni düzenledi. Törene Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet, Gaziantep Basketbol ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un kulüp yöneticileri, oyuncuların ve teknik heyeti, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Abdülkadir Yüksel, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Maria Opelova ve taraftarlar katıldı.



"AİLEMİZDEN OLAN BİR PARÇA KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK"



Törende gözyaşlarına hakim olamayan Gaziantepspor'un takım kaptanı Elyasa Süme, önceki akşam çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Ailemizden olan bir parça kardeşimiz Frantisek kaybettik. Gerçekten çok büyük bir insandı. Herkes tarafından çok seviliyordu. Futbolcular, personeller ve seyirciler çok dürüst iyi niyetli neşeli her zaman pozitif bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz" dedi.



"KARAKTERLİ VE NEŞE DOLU BİR İNSANDI"



Gerçekten çok üzgün olduklarını söyleyen Anis Ben Hatıra, "Gerçekten şu durumda söyleyecek bir şey bulamıyorum. Rajtoral için tek şey diyeceğim. Karakterli ve neşe dolu bir insandı" şeklinde konuştu.



BÜLENT UYGUN: "FRANTİSİ SEVİYORUZ SEVMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"



Tüm Türk sporu ailesinin ve Çekoslovakya spor ailesinin başı sağ olsun diyen Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Ben birçok futbolcuyla çalıştım hepsinin de kalbinde güzellikler vardı. Rajtoral aynı o şekilde kalbinde güzellik olan iyi bir insan, profesyonel bir insan. Oynattığımda elinden gelenin en iyisini yapan, oynamadığı zaman idmanda en güzel şekilde çalışan adam gibi adamdı. Nur içinde yatmasını cenabı haktan diliyorum. Kendisiyle konuşmalarımız oldu birçok defa hocam ben inanıyorum bu takım düşmeyecek çünkü benim arkadaşlarımın hepsi yürekli hepsi inançlı bu takımı kümede bırakacağız yeter ki taraftar bizimle olsun demişti. Artık bir Rajtoral da kendileri taşımak zorundalar. O mücadeleyi o savaşı onunla birlikte, onun kendi ruhu bizimle birlikte olup başarmak zorundayız. Başaracağız. Hem onun için başaracağız hem de Gaziantep'i birlik ve beraberliği için başaracağız. Frantisi seviyoruz sevmeye de devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



KIZIL: "EN KARAKTERLİ FUTBOLCUYDU"



Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, "Rajtoral takım içinde işini profesyonel bir şekilde yapan çok karakterli ve düzgün bir futbolcuydu. Şu ana kadar futbolcuların içinde gördüğüm, bunca yıldır buradayım en karakterli en düzgün işini iyi yapan futbolcuydu" dedi.



Kızıl, Konyaspor galibiyeti dönüşü soyunma odasında diyaloglarını şu ifadelerle anlattı:



"Konyaspor dönüşü soyunma odasına girmiştim. O galibiyeti beraber paylaşalım. Futbolcu kardeşlerimle bir araya geldim. Ben soyunma odasına girdiğim de kendisi bir şeyler yapıyordu. Sırtına dokundum. Başını kaldırdı. Maç güzel oldu mu başkan dedi. Ben de iyi dedim. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Ama maalesef bu talihsiz olayda camiamıza futbolcularımızı derinden üzmüştü. Bizim futbol camiasına başsağlığı diliyorum."



OPELOVA: "RAJTORAL'IN ÖLÜMÜ TÜM ÜLKESİNİ YASA BOĞDU"



Çek futbolcunun ölümü ile ülkesini yasa boğulduğunu söyleyen Çek Cuhmuriyeti Ankara Büyükelçilisi Maria Opelova, Rajtoral'ın ailesine baş sağlığı diledi.



Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, oyuncu için bu sahada top sürdüğü ve ekmeği beraber paylaştığını söyleyerek, "Birlikte umutlarımız da vardı. Tabii Frantisin arkadaşları ondan sonra gereğini yapacaklar. Bu hafta sahaya onun için çıkacaklar. İnanıyorum ki bundan sonraki maçlarda da onu aralarında kabul edim tüm maçları alarak onun umutlarını tekrar yeşertecekler diye düşünüyorum. Ben ailesine üzüntülerimi baş sağlığını iletirken o aynı anda bizim de evladımız olarak kabul etmeleri istirham ediyorum. Çünkü bizim bir şehrimizin bir kültürü var. Bizimle ile yaşayan bizdendir" diyerek sözlerini tamamladı.



Konuşmaların ardından Rajtoral'ın fotoğrafının ve formasının bulunduğu yere karanfil bırakıldı.



(Kazım Uzunöz - Orhan Erkılıç /İHA)