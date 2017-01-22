Gaziantepspor Kulübü, vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'a rahmet, ailesine, kulübüne ve spor camiasına baş sağlığı dilendi.
Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunun duayen isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, Gençlerbirliği Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." - GAZİANTEP
Gaziantepspor'dan İlhan Cavcav İçin Başsağlığı
Gaziantepspor Kulübü, vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’a rahmet, ailesine, kulübüne ve spor camiasına baş sağlığı dilendi.
Gaziantepspor Kulübü, vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'a rahmet, ailesine, kulübüne ve spor camiasına baş sağlığı dilendi.
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