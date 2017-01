Gaziantepspor'dan Birlik Çağrısı

Gaziantepspor, son zamanlarda taraftarların yönetimi istifaya davet etmesi üzerine kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları birlikte basına birlik pozu verdi.



Gaziantepspor, kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcu ve bir grup taraftar ile Celal Doğan Tesisleri'nde bir araya gelerek, ligde oynanacak kritik Gençlerbirliği maçı öncesi toplu şekilde fotoğraf çektirdi. Kırmızı-siyahlı kulübün, kentte yaşanan olumsuz havayı üzerlerinden atmak ve takımın Gençlerbirliği maçı öncesi moralini yüksek tutmak için böyle bir organizasyon yaptığı öğrenildi.



Tesislerde çekilen fotoğrafın ardından da resmi siteden bir açıklama yapıldı. Gaziantepspor kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımızın son dönemde almış olduğu başarısız sonuçlar ve bunun yanında Yeni Gaziantep Stadyumunun açılış müsabakasında ve akabinde Türkiye Kupası maçında yaşanan bölünmüş taraftar görüntüsü bu açıklamanın yapılmasını zorunlu hale getirmiştir" denildi.



"Kulübümüz organize bir linç operasyonuyla karşı karşıya bırakılmıştır"



Takıma linç politikası uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, "Gaziantep şehrinde yaşayan herkesin malumu olduğu üzere, 2011-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir takıma uygulanmamış bir linç politikası Gaziantepspor üzerinde uygulanmış ve kulübümüz yönetim kurulu üyelerinin çoğu haksız ithamlarla gözaltına alınmış, yaklaşık 150 milyon lira tutarında vergi cezası uygulanmak suretiyle ekonomik hayatını devam ettiremeyecek duruma getirilmiş ve bunun devamında pek çok oyuncusuna karşı maddi yükümlülüklerini yerine getiremeyerek TFF, FİFA ve CAS nezdinde davalık hale gelmiştir. Kulüp öyle bir duruma düşürülmüştür ki üzerinde bulunan icralar nedeniyle takım otobüsü bir dönem bulunduğu yerden hareket dahi ettirilememiştir. 28 Şubat 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da yukarıda yer alan tabloya rağmen yönetim kurulumuz görevden kaçmamış ve Gaziantepli, Şanlıurfalı, Kilisli, Adıyamanlı, Bitlisli, Mardinli, Batmanlı, Bayburtlu demeden kendisini Gaziantepli ve Gaziantepspor taraftarı hisseden tabiri caizse bir avuç insan bu yükü omuzlamaya talip olmuştur. Yaklaşık 3 yıllık görev dönemimizde yönetimimiz 200 milyon lirayı aşan borç yükünü 30 milyon liraya kadar düşürmüş ve her geçen gün daha da zorlaşan UEFA Mali Kriterlerine uyum sağlayarak Kulüp Lisans alma hakkını elde etmiştir. Bizim bütçemizin onlarca katından oluşan bütçeye sahip kulüpler dahi yeri gelmiş transfer yasağı, puan silme gibi cezalara muhatap kalmışken, Gaziantepspor Kulübü bu tip sorunlardan, sıra dışı bir yönetim kabiliyetiyle uzak tutulmuştur. Bizden önceki yönetim kurulu, mevcut başkanımız ve Gaziantepspor Kulübü hakkında açılmış olan bütün davalara müdahil olunmuş ve kulübümüzün haklılığı yargı kararlarıyla da tescil edilmiştir. Bu linç operasyonunda dahli olduğu anlaşılan bütün aktörler İlahi Adaletin tecellisi sonucu FETÖ operasyonları kapsamında Kulübümüze reva gördükleri muamelenin aynısıyla karşı karşıya kalmışlardır ve kalmaya devam edeceklerdir" ifadelerine yer verildi.



"Birlik beraberlik çabalarımız tek taraflı ve karşılıksız kalmıştır"



Yönetimden yapılan açıklamada, birlik ve beraberlik çağrısında bulunularak, "Bir taraftan ekonomik zorluklar, diğer taraftan sportif zorluklarla mücadele edilirken şehirde bütünlüğün sağlanması ve bugüne kadar her türlü zorlukta büyük bir takdirle izlediğimiz Gazi Şehrin kenetlenme duygusunu harekete geçirebilmek için işadamı, siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve aklımıza gelen her kapı aşındırılmış ancak kendisini şehrin sahibi bizi de bu şehirde tabir yerindeyse sığınmacı olarak gören zihniyeti aşmak mümkün olamamıştır. Nitekim bu zihniyet şehre o kadar güçlü bir şekilde empoze edilmiştir. Günümüz futbolunda ve küreselleşen dünyada asla yeri olamayacak 'Antep'in başına Antepli Gelsin' şeklindeki ırkçı, faşizan ve mikro milliyetçi tezahürat adeta milli marşımız haline gelmiştir. Gaziantepspor Kulübü'nü ve Yönetim Kurulu'nu İbrahim Kızıl'dan ibaret saymak ve şahsı üzerinden haksız ithamlarda bulunmak, en basit tabiriyle bugüne kadar kulübümüzün menfaatleri için kendi ticari hayatlarını zora sokabilecek derecede maddi fedakarlıkta bulunan ve kendi ailelerine ve işlerine ayırmadıkları zamanı ve emeği kulübümüz için harcayan diğer insanların haklarına saygı göstermemektedir. Gaziantepspor Kulübü sadece Başkandan ibaret değildir ve bu kulübü ayakta tutmaya çalışan başta yönetim ve futbol takımı olmak üzere bu camianın her bir ferdi emeğine, şahsiyetine ve onuruna saygı gösterilmesini ziyadesiyle hak etmektedir. Kimsenin kanı kimseden daha kırmızı değildir.Unutulmamalıdır ki, Gaziantep Şehri belli bir sınıf ya da zümreye ait olamayacak kadar büyük bir demografik ve ekonomik zenginliğe sahiptir ve kendini Gaziantepli hisseden ekmeğini bu şehirde kazanan herkes aynı itibarı görmeyi hak etmektedir" denildi.



"Kulübümüze katkı sağlayabilecek bütün projeler engellenmiştir"



Açıklama terör olaylarının bölge sporuna büyük bir zarar verdiğini vurgulanarak şöyle devam etti:



"2016-2017 sezonu, yeni stadyumumuzun da açılışının yapılacağı düşünülerek hedeflerimizi büyütmemiz gereken bir sezon olarak planlanmış ve bu planlamayı hayatı geçirebilmek için yeni ekonomik kaynak arayışına girilmiştir. Şehrimizin yönetim kademesiyle defalarca bir araya gelinerek başta yeni stadyumun isim hakkı, loca ve forma satışı olmak üzere kulübümüze gelir getirici birçok projeye start verilmiş ve taraftarımızın da kenetlenmesi için "Sponsor Taraftar" projesi başlatılmıştır. Ancak gerek 15 Temmuz darbe girişimi gerekse akabinde yaşanan ve adını bile telaffuz etmek istemediğimiz hepimizin canını yakan terör olayları stadyumun açılışı dahil bütün projelerimizi sekteye uğratmıştır. Buna rağmen yenilenen bir futbolcu kadrosuyla lige iyi bir başlangıç yapılmış, ancak devamını getirmek mümkün olamamıştır. Yönetimimiz yılmadan kulübümüzün kurtuluşu olan söz konusu projelerin takibini ısrarla sürdürmüşse de, saha içi sonuçlar kötüleştikçe proje ortağımız olan kişi ve kurumların kendilerini geriye çekmelerine mani olunamamıştır. Maalesef Büyükşehir Gaziantepspor ve Gaziantep Basketbol örneklerinde görülen kenetlenme ve destek kulübümüz söz konusu olduğunda yerini yalnızlığa bırakmıştır. O kadar ki Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız önderliğinde yapılan toplantılarda verilen sözler bir tarafa bırakılmış, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın bütün iyi niyet ve samimiyetleriyle yürüttüğü çalışmalar durma noktasına getirilmiştir."



Sağ duyu çağrısı



Sağ duyu çağrısının de yar aldığı açıklamada, "Anlaşılmaktadır ki, takımımızın düşme hattında bulunması, bazı kesimlerin rövanş duygusunu kabartmış ve maalesef bu duygu Gaziantepspor sevdasının önüne geçmiştir. Bu takım İbrahim Kızıl'ın elinde kalacağına küme düşsün zihniyetini taşıyanlar, bu kulübün büyüklüğünün ve bu camianın göstereceği reaksiyonun büyüklüğünü fark edemeyenlerdir. Bilinmelidir ki, sükut her zaman ikrar anlamına gelmez, bazen fırtına öncesi sessizliği bünyesinde ihtiva eder. ve bu fırtına koptuğunda herkes payına düşeni şüphesiz alacaktır. Kulübümüzün ve şehrimizin menfaatleri için konuyu burada noktalıyor ve arif olan herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Gaziantepspor kimsenin tekeline giremeyecek kadar büyük bir camiadır ve tek sahibi taraftarıdır. Taraftarımızdan tek isteğimiz, bulunduğumuz konumun ciddiyetinin farkında olmaları, takımlarını yalnız bırakmamaları ve 90 dakika boyunca takımımızı olumsuz etkileyebilecek her türlü tezahürattan kaçınmalarıdır. Eğer bir protestoda bulunmak istiyorlarsa da bu haklarını müsabaka bitiş düdüğünden sonra kullanmalarıdır. Şüphesiz eleştiri herkesin en demokratik hakkıdır ancak bu eleştiriyi takımımızın mücadele azmi ve ruhunu kıracak düzeye taşımak 47 yıllık koca bir çınarın kaderiyle oynamaktır.Başka Gaziantepspor yoktur ve bu takıma destek olmak her Gaziantepspor taraftarının görevidir. Bu kötü gidişatı durdurabilecek tek kuvvet Taraftar desteğidir. Yönetimiyle, Teknik Heyetiyle, Futbol Takımıyla ve Taraftarıyla kenetlenmiş bir camianın oluşturacağı güç birliği, sinerji ve özgüven, gerçek futbolumuzun ortaya çıkmasına ve seri galibiyetler alınmasına yol açmış olacaktır. Henüz ligin yarısındayız ve önümüzde 17 müsabaka bulunmaktadır. Bu birliktelik, içeride veya dışarıda her müsabakaya galibiyet için çıkmak kudretini doğuracaktır. Gaziantepspor'a gönül vermiş her Gaziantepliyi 22 Ocak Pazar günü saat 13.30'da oynanacak Gaziantepspor - Gençlerbirliği müsabakasına davet ediyor ve zaferle sonuçlanacak uzun bir savaşın fitilini ateşlemelerini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP