Gaziantepspor'da Transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio de Souza Gregorio Junior'ı (Marcinho) 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Gaziantepspor'da Transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio de Souza Gregorio Junior'ı (Marcinho) 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Premier Lig ekibi Ufa'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Marcinho'ya 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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