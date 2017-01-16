Gaziantepspor'da Transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Kolombiyalı defans oyuncusu Yoiver Gonzalez ile anlaştı.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu ile 2 yılı opsiyonlu 3,5 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.



Açıklamada, "Gonzalez'e 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.