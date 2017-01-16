Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Kolombiyalı defans oyuncusu Yoiver Gonzalez ile anlaştı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu ile 2 yılı opsiyonlu 3,5 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Gonzalez'e 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Gaziantepspor'da Transfer
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Kolombiyalı defans oyuncusu Yoiver Gonzalez ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Kolombiyalı defans oyuncusu Yoiver Gonzalez ile anlaştı.
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