Gaziantepspor'da Itandje ile Yollar Ayrıldı

Gaziantepspor, 34 yaşındaki kaleci Charles Itandje'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.



Gaziantepspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Kaleci Charles Itandje'nin sezon sonuna kadar olan sözleşmesi karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir" denildi.



Itandje, sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadroya dahil edilmişti. Kamerun asıllı Fransız kaleci Gaziantepspor forması ile ilk yarıda sadece 5 maçta forma giydi. - İSTANBUL