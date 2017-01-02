Gaziantepspor'da Devre Arası Kampı Başladı

Gaziantespor, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için geldiği Antalya Belek'te ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra ısınma hareketlerinin ardından kırmızı-siyahlılar, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.



Marquinhos, kampa yarın katılacak



Antrenman tüm futbolcuların katılımı ile yapıldı. Öte yandan Gaziantespor'un Brezilya'nın Figuirense takımında transfer ettiği sol bek Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ise kampa yarın katılacak.



Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL