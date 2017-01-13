Gaziantepspor'da Antalyaspor Mesaisi

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Ligin 17. haftasında Gaziantep Arena Stadyumu'nda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Celal Doğan Tesislerinde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşusu ve egzersiz hareketleriyle başladı.



Antrenmanın ana bölümünde ise koordinasyon, şut ve orta çalışmaları gerçekleştirildi.





Kırmızı-siyahlı ekip, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.