Gaziantepspor'da Antalyaspor Maçı Öncesi Şok Gelişme

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Gaziantepspor'da, maç öncesi yeni transferlerin lisansının yetiştirilememesi krize yol açtı.



Bu önemli maç öncesinde Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın lisanslarında sorun bulunmazken, yabancı transferler Wallace Reis ve Marquinhos'un TFF'de henüz lisanslarının çıkarılamadığı ve bu karşılaşmada forma giymelerinin çok zor olduğu bildirildi. İbrahim Üzülmez'in de moralini bozan bu gelişme sonrasında, kırmızı-siyahlılar defans mevkisinde yine sıkıntılı bir kadroyla müsabakaya başlayacak.



YABANCI TRANSFERLER OYNAYAMAYACAK



Gaziantepspor devre arası transfer döneminde kadrosuna Marquinhos ve Wallace gibi iki önemli oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Ancak gerekli evraklar konusunda geç kalan kırmızı-siyahlılar, bu oyuncuları ilk maça yetiştiremedi. TFF'de henüz lisansları görünmeyen iki futbolcu, sürpriz bir gelişme olmaması durumunda karşılaşmayı tribünden takip edecekler.



Haber: Cemil Cansız



