Gaziantepspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından



Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'da teknik direktör Bülent Uygun, avantaj kaybettiklerini belirtirken, Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susiç ise haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Bülent Uygun, 3-2 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirirken, şunları söyledi Bizim açımızdan kazanmamız gereken ve kazanarak özellikle üstteki rakiplerimizi yakalayacağımız, aynı zamanda da şehirle bütünleşeceğimiz bir maçtı. Bir amaç için buradayız. 10 haftadır galip gelmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Osmanlıspor maçında bu takım iyiydi de bu maça başlarken küfür neyin nesiydi, anlamadım. Ben inancımı kaybetmedim, sadece avantaj kaybettim. Şimdi erteleme maçı olan Gençlerbirliği maçını kazandığımızda o avantajı yakalayacağız. Bütün benliğimizle Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. O gün gerçek Gaziantepspor taraftarlarını maça bekliyoruz. Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Safet Susiç ise deplasmanda 3 puan elde etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, Öncelikle oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Çok haklı bir galibiyet elde ettik. Çok fazla pozisyona girdik dolayısıyla daha fazla gol atabilirdik ama 3 puanı aldık. Gaziantepspor'a gelecek maçlar için başarılar dilerim diye konuştu.