Gaziantepspor-Antalyaspor Maçının Ardından - Üzülmez ve Çalımbay

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- Gaziantepspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez'in açıklaması

- Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması GAZİANTEP - Spor Toto Süper Liginin 17. haftasında Antalyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Bu statta sinerji yakalamamız gerekirdi. Hayal kırıklığına uğradım ve uğrattım. Maalesef üzüldüm" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise bu maça iyi hazırlandıklarını, oyun disiplinine uyduklarını ve güzel bir istikrar yakaladıklarını söyledi.