Gaziantepspor-Antalyaspor: 0-3





STAT: Gaziantep Stadyumu



HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Asım Yusuf Öz (xxx)



GAZİANTEPSPOR: Gökhan (x)- Elyasa (x), Hintum (xx), Abdülkadir (xx), Kangwa (x) (Dk.46 Sefa x), Muhammet Demir (x) (Dk.68 Angan x), Muhammed İldiz (xx), Barış (xx), Fatau (x) (Dk.33 İlhan xx), Musa (x), Ghilas (xx)



ANTALYASPOR: Fornezzi (xxx)- Diego Angelo (xxx), Zeki (xxx), Silva (xxx), Chico (xxx), Sakıp (xx), Celustka (xx), Deniz (xxx), Danilo (xxx) (Dk.71 Yekta x), Mbilla (xxx) (Dk.49 Serdar xx), Eto'o (xxx) (Dk.87 Emre Güral)



GOLLER: Dk.23 Mbilla, Dk.27 Chico, Dk.58 Deniz (Antalyaspor)



KIRMIZI KART: Dk.70 Musa (Gaziantepspor)



SARI KARTLAR: Muhammet İldiz (Gaziantepspor), Chico (Antalyaspor)



SPOR Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Gaziantepspor, bugünkü maçta açılan yeni stadyumunda konuk ettiği Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu.



2'nci dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortaya iyi yükselen Muhammet Demir'in kafayla kaleye gönderdiği top kaleci Fornezzi'de kaldı.



11'inci dakikada Hintum'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top Celustka'dan sekip yeniden kornere çıktı. Hintum'un kullandığı korner atışında ise Musa'nın kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.



23'üncü dakikada Danilo'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Mbilla, kafayla vurdu: 0-1.



27'nci dakikada Danilo'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Chico önünde buldu. Chico'nun bekletmeden vuruşunda top ikinci kez fileleri havalandırdı: 0-2.



38'inci dakikada Eto'o'nun pasıyla topla buluşan Sakıp, kaleye şutunu çekti. Kaleci Gökhan'dan dönen topa Danilo vurdu ancak tehlike son anda savunma tarafından uzaklaştırıldı.



42'nci dakikada Barış'ın sağ kanattan ortasına yükselen Abdülkadir kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'nin üzerinden auta çıktı.



50'nci dakikada Hintum'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Elyasa topu geriye gönderdi. Muhammet Demir'in vuruşunda Chico, topu kafasıyla kornere göndererek tehlikeyi önledi.



58'inci dakikada sol kanatta Eto'o'nun pasıyla topla buluşan Danilo pasını Deniz'e verdi. Deniz, düzgün vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.



70'inci dakikada hakem, Gaziantepsporlu Musa'nın Chico'ya yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ikinci sarı kartla oyun dışı bıraktı.



Karşılaşma konuk takım Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



- Gaziantep