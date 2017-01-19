Gaziantepsor - Osmanlıspor Maçının Ardından

Gaziantepspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 5. haftasında sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'U 2-0 mağlup etti. Maçın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Gaziantepspor Ziraat Türkiye Kupası A Grubunda sahasında Ankara ekibi Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Gaziantepspor'un Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kötü gidişatı değiştirmek adına alınan bu galibiyetin mutlu verici olduğunu söyledi. Ligde ve kupada tek hedefin kazanmak olduğunu söyleyen Üzülmez, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. İyi oynayan ve bireysel yetenekleri olan futbolcuların oluşturduğu bir takıma karşı oynadık. Bireysel hatalar oldu, ama genele baktığımız zaman iyi oynadığımız, mücadele ettiğimiz bir maç oldu. Yeter mi, tabi ki değil. Takım olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Camia olarak kenetlenmemiz gerekir bu günlerde. Pazar günü çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bu kötü tabloyu lehimize dönüştürebiliriz" dedi.



"Pazar günü önemli bir maça çıkacağız



Hafta sonu oynayacakları Gençlerbirliği maçıyla ilişkin de konuşan Üzülmez, "Pazar günü önemli bir maçımız var. Bu maçtan sonra seri yakalamamız gerekiyor. Bizler bu tabloyu lehimize çevirebiliriz. İnanıyoruz ki bu takım, bu camia, bu kent, bu kötü sonuçları alamaz. En fazla futbolcu teknik adam yetiştiren bir camia. Bu inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Oyuncularımızla beraber güzel bir sinerji yakalayacağız" şeklinde konuştu.



Mustafa Reşit Akçay: "Gaziantepspor'un başarısı gölgelenmemeli"



Kupada 2-0 mağlup oldukları Gaziantepspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalar da bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, "Kupa maçlarında konsantrasyon konusunda bazı sıkıntılarımız var. Gaziantepspor'un rotasyonu daha geçerli bize nazaran. Gaziantepspor'da gençlerin ağırlıklı olarak sahaya çıktı ve gerçekten kendilerini çok iyi ifade ettiler, çok da güzel oynadılar. Bizim futbolcular maçta çok az sorumluluk aldı. Burada nedense bilmiyorum ama hep kötü oynuyoruz. Ama kesinlikle bu Gaziantepspor'un başarısı gölgelenmemeli. Çok iyi oynadı gençler. Bence gençlerin bu tavrı örnek olacak cinstendir. Bizdi bunlardan ders çıkarmalıyız. Tekrar takımı kutluyorum ve başarıların devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP