Gazianteplileri buluşturan açılış!

Rotadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

Gaziantepli ünlü Diş Hekimi Oya Öztan Peker'in kurucusu olduğu Rotadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve eşi Vildan Poyraz'ın da katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Davetliler açılışın ardından Rotadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini gezerek, Dr. Oya Öztan Peker'den verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Dr. Oya Öztan Peker, 6 katlı olan modern poliklinik binasında, implant uygulamaları, gülüş tasarımı, diş beyazlatma, çocuk dişhekimliği, ağız ve çene cerrahisi, estetik uygulamalar gibi diş hekimliğinin tüm branşlarında alanında uzman bir ekip tarafından hizmet verildiğini söyledi.

Çocuklara Özel Hizmet

Diş hekimliği alanındaki teknolojik donanımın akademik bilgi ile birleştiği Rotadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çocuklar için özel bir bölüm ayrıldı. Polikliniğin bir katını tamamen çocuk hastalara ayırdıklarını ifade eden Dr. Oya Öztan Peker, "Çocuk hastaların ileride diş hekimi korkusu olmadan rahatlıkla muayenehanelere gidebilmeleri için oyun odaları, bekleme salonları dahil her şey çocuklara uygun olarak hazırlandı. Çocuklarda Tedavi yapmaktan önce Çürüksüz bir nesil yetişmesi için koruyucu tedaviyi ön planda tutmamız gerekir. Hedefimiz mutlu gülüşlere yenilerini eklemektir" diye konuştu.

Gaziantepliler Buluştu

Mutlu gülüşlere yenilerini eklemeyi hedefleyen Rotadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin açılışına Gaziantep'ten de çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da yaşayan Gazianteplilerin de yoğun ilgi gösterdiği açılışta kurdeleyi Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve eşi Vildan Poyraz, gastronomi dünyasının ünlü ismi Tahir Tekin Öztan, İstanbul Gaziantepliler derneği başkanı Ali Uçar, Doç.Dr. Sertaç Peker ve Dr. Oya Öztan Peker birlikte kesti. Davetliler modern ağız ve diş sağlığı polikliniğini gezdikten sonra bol bol sohbet etme imkanı da buldular.

Dr. Oya Öztan Peker Kimdir?

Gaziantep Anadolu Lisesini 1996 yılında bitiren Oya Öztan Peker, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Dr. Oya Öztan Peker 2004 -2014 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi'nde Protetik Diş Tedavisi A.B. D'da öğretim üyesi olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konferansa konuşmacı ve akademisyen olarak katılan Oya Öztan Peker aynı zamanda EPA (Avrupa Protez Akademisi) ve Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD)'nin aktif üyesidir.

