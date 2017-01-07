Gaziantepli Şehit Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak'ta Gabar Dağında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Teğmen Mustafa Yazgan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit edilen ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla cenazesi memleketi Gaziantep'e getirilen Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan'ın cenazesi son kez getirildiği babaocağının ardından Bahattin Nakıboğlu Camii'ne götürüldü. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şehit Teğmen Mustafa Yazgan'ın (28) cenazesi Asri Mezarlıkta defnedildi.



Cenaze törenine, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Gaziantep 5.Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Gaziantep Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, askeri erkan, diğer idari ve mülkü amirler ile şehidin yakınları katıldı.



Dualarla son yolculuğuna uğurlanan şehidin cenazesinde, yakınları ise göz yaşlarını tutamadı. - GAZİANTEP