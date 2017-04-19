Gaziantepli şehit polis toprağa verildi



Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru 31 yaşındaki Mesut Özdemir'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.



Kimya bölümü mezunu ve 6 yıllık polis memuru olan Mesut Özdemir'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, Elazığ'dan uçakla getirildiği memleketi Gaziantep'te, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yığınlı Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Şehit polis Özdemir için mahalle mezarlığında akşam saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, şehidin babası Servet, annesi Ayşe, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene ağabeyinin polis üniformasıyla katılan Mehmet Özdemir, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit ağabeyinin tabutu başında selam duran Mehmet Özdemir, polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Şehidin annesi Ayşe ve babası Servet ise ayakta durmakta güçlük çekti. 3 çocuklu ailenin ortanca çocuğu ve bekar olan şehit polis Özdemir'in cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığında gözyaşları ve dualarla defnedildi.