Gaziantepli Şehit Polis Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli bir aracı kovaladığı sırada geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polislerden Başpolis Memuru Yener Arslan dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.



Aydın ili Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Gaziantepli Başpolis Memuru Yener Arslan, görevli olduğu ekip otosuyla şüphelileri kovalarken trafik kazası geçirmiş, kazada ağır yaralanan polis memuru Arslan, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Gaziantep'e getirilen şehit Başpolis Yener Arslan'ın cenazesi, son kez götürüldüğü baba ocağının ardından Asri Mezarlıkta bulunan Bahattin Nakıboğlu Camiine getirildi. Öğle namazına müteakiben Asri Mezarlık'ta defnedilecek şehit için cenaze töreni düzenleniyor. Şehidin annesi Gönül oğlunun naaşına sarılırken, baba Hasan ile şehidin eşi ve çocukları gözyaşlarını tutamadı. Tabuta sarılan anne Gönül Arslan, "Vatan sağ olsun" diyerek gözyaşı döktü.



Cami avlusunda düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi dualarla Asri Mezarlıkta defnedilecek - GAZİANTEP