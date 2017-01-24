Gaziantepli Miniklerden Origami Şov

Forum Gaziantep Çocuk Kulübü'nün bu hafta sonu düzenlediği etkinlikte origami şov vardı. Makas ve yapıştırıcı kullanmadan kağıdı sadece katlayarak birbirinden güzel origamiler yapan minikler, aileleriyle birlikte eğlenceli ve eğitici vakit geçirdi.



Şehrin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep, her yaş grubuna hitap eden etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Forum Gaziantep Çocuklar Kulübü'nün bu hafta sonu düzenlediği Origami Atölyesi'nde minikler, birbirinden orijinal origamiler yaparak, origami sanatının inceliklerini öğrendi. Yapılan origamiler büyük beğeni toplarken, minikler bundan sonra da renkli origamileri kendi evlerinde yapacaklarını söyledi. Etkinlik sonunda yaptıkları origamileri evlerine götüren minikler, unutamayacakları bir gün geçirdi.



Çocukları ve aileleri her hafta eğitici etkinliklerde ağırlayan Forum Gaziantep'in pazar günlerinin benzeri etkinlerin de değişmez adresi olacağı belirtildi. - GAZİANTEP