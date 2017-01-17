Gaziantepli Halıcılar Domotex'in Omurgası Oldu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep dünyanın en önemli halı merkezi unvanını yeni teknolojik yatırımlarla koruyacağını söyledi.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, yaptığı açıklamada, dünyanın farklı kıtalarına halı satan Gaziantepli halıcıların Domotex Hannover 2017 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının adeta omurgası olduğuna dikkat çekti. Fuarda 63 ülkeden bin 452 firmanın katıldığını belirten Topçuoğlu Türkiye'den 174 halı fermasının 81'inin Gaziantepli olduğunu sözlerine ekledi. Son dönemlerde halı denildiğinde akla dünyanın her yerinde Gaziantep'in geldiğini vurgulayan Topçuoğlu, Gaziantepli halıcıların dokuduğu halıların Amerika'dan Suudi Arabistan'a, Rusya'dan Çin'e kadar farklı kıta ve coğrafyadaki ülkelere ihraç edilmesinin tesadüf olmadığını ifade etti. Yorulmadan, yılmadan üreten, ülkesine ve şehrine katkı sağlayan halıcıları tebrik eden Topçuoğlu, "Sektörün yeni yıla yönelik yeniliklerinin tanıtıldığı, özellikle AB ve ABD'li alıcılarla buluştuğu fuar bu yıl ülkemiz ve halı sektörü için geçen yıllardan daha çok önem taşıyor. Dünyanın halıcılarının katıldığı fuara 81 firmamızın katılmış olması bizim için çok önemlidir. Fuara 63 ülkeden bin 452 firma katıldı. Türkiye'den 174 halıcı stant açtı. Bunların 81'i Gaziantepli. Firma sayısına bakıldığında fuarın önemli bir bölümünü Gaziantepli firmaların oluşturduğu görülüyor. Gaziantep dünyanın en önemli halı merkezi haline geldi. Önceki dönemlerde temsilci veya gözlemci olarak katıldığımız bu fuarlara bugün üretici sıfatıyla katılıyoruz. Alıcıların Gaziantep stantlarına ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi. Gaziantep dünyada parça halı üretiminin yüzde 57'sini tek başına dokuduğunu hatırlatan Topçuoğlu, fuara katılımın da her geçen yıl arttığını belirtti. Firmaların yenilenmeye ve gelişmeye açık olmasının gelecek yıllarda daha büyük başarıları da beraberinde getireceğine dikkati çeken Topçuoğlu, sektör temsilcilerinin Ar-Ge ve inovasyona büyük önem verdiğini dile getirdi. Halı sektörünün Gaziantep sanayisi içerisinde önemli bir yeri olduğunu dikkat çeken Topçuoğlu, ihracatın önemli bir bölümünün bu alandan yapıldığını ve sağladığı istihdamla da büyük bir açığı kapattığını kaydetti. GSO Meclis Başkanı Topçuoğlu fuarda Gaziantep Sanayi Odasının bir stantla yer aldığını da belirterek fuarın ilk günü GSO Başkanı Adil Konukoğlu ile birlikte Gaziantepli halı firmalarının tamamını ziyaret ettiklerini ifade etti.



Topçuoğlu yaptığın değerlendirmede, "GSO da bu önemli fuarda, Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) tebliği kapsamında yürütülen, "Gaziantep Dünya Halı Ticaret Merkezi Projesi" kapsamında açtığımız stant firmalarımız için büyük bir önem taşımıştır. Stantta, halı kümesinde yer alan firmaların tanıtımı en iyi şekilde yapılmış, Fuar süresince GSO'nun uzmanları alıcı ve satıcılar arasında sağlanan görüşmelere teknik destek vermiştir. Firma temsilcileri burada önemli görüşmeler gerçekleştirirken yapılan bu görüşmelerin ihracatımıza büyük katkı olacağına inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP