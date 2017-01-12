Gaziantepli Halıcılar Domotex Hannover'e Çıkarma Yapıyor

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Salahattin Kaplan, yaptığı açıklamada, Gaziantepli halıcıların"Domotex Hannover 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı"na çıkarma yapacağını söyledi.



14 Ocak 2017 Cumartesi günü kapılarını açacak olan fuara dünyanın önde gelen halı üreticilerinin yanı sıra birçok ülkeden alıcıların da katılacağını hatırlatan Kaplan, bu anlamda fuarın halı üreticilerin çok önemli olduğunu belirtti.



Gaziantep'ten fuara yoğun bir katılım olacağını vurgulayan Kaplan, geçen sene düzenlenen fuarın sektör açısından verimli geçtiğini vurgulayarak, bu sene de fuardan en iyi şekilde yararlanmak istediklerini dile getirdi. Hem ürünlerin tanıtımı hem de farklı pazarlardan alıcıların katılması açısından fuarı önemsediklerini ifade eden Kaplan, "Fuara bu sene Gaziantep'ten 81 şirketimiz katılıyor. Halıcıların yanı sıra iplik üreticileri de fuarda stant açacak. Halı sektörünün en önemli fuarları arasında gösterilen bu fuarda gerek ürünlerimizin tanıtımını gerekse de ihracatımızın arttırılması yönündeki heyet görüşmelerimizi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Birliklerimizin 2017 yılı hedefleri içerisinde sektörel büyümenin sağlanması yanında ihracatımızın arttırılması için gerekli her türlü çalışmanın yapılması ve bu tür fuarlarda etkin olarak yer alınması da var. Hedeflerimize ulaşmamız için fuarları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.



Domotex Fuarı 2017'nin belirleyicisi olacak



Dünya halı piyasasının önemli aktörlerinden olan Gaziantepli halıcıların son teknoloji makinelerle dünyaya halı dokumaya devam ettiğine dikkati çeken Kaplan, tam kapasiteyle çalışılması halinde yıllık ortalama 500 milyon metrekare halı üreten halıcıların bu üretimleriyle dikkat çektiğini vurguladı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek sektör temsilcisinin gözünün Gaziantepli halıcılarda olacağını belirten Kaplan, "Bu yıl 63 ülkeden bin 452 firma fuarda ürünlerini sergileyecek. Türkiye de 174 firmayla 18 bin 438 metrekare alanda stant açacak. Fuarda, Gaziantepli firmalar da 10 bin 993 metrekare alanda yer alacak" diye konuştu.



Geçen sene 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarlı halı ihracatı yaptıklarını anımsatan Kaplan, bu tür fuarların ihracatın artırılmasında önemli rol oynadığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP